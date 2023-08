A Sorrento l'edizione 2023 di “Teatro Fuori Le Mura Revolution”

Giovedì 3 agosto, alle ore 21, in località Priora, si terrà lo spettacolo con Ernesto Lama ed Aniello Palomba dal titolo “Assolo per Due”.

L’evento rientra nel cartellone della rassegna “Teatro Fuori Le Mura Revolution”, organizzata dal Comune di Sorrento in collaborazione con Gruppo Le Muse e la direzione artistica di Marco Palmieri.

Teatro, cabaret, musica popolare, concerti, riflessioni e risate in tante location cittadine, da Marina Grande a Marina Piccola, da Priora a Casarlano a Santa Lucia.

Il programma propone il 5 agosto, alle ore 21.30, a Casarlano Gianfranco Gallo in “Captivo”, il giorno seguente, alle ore 21.30, a Marina Piccola Gigi e Ross con Alessandro Bolide in

“Stasera Cabaret”, l’11 agosto sempre alle ore 21.30 a Casarlano, Giovanna Sannino in

“Manuale di Manutenzione Amorosa per Uomini e Donne” con Gaetano Migliaccio e la regia di Mario Gelardi, il 14 agosto ore 21.30, a Casarlano, Rosalia Porcaro in “Semp’essa”, con Ivan Del Vecchio, il 20 agosto, alle ore 20.30 a Santa Lucia, Francesca Maresca in “Omaggio a Napoli”.

Si prosegue il 22 agosto, alle ore 21, a Priora con Gennaro Silvestro in “San Gennaro e Le Parenti”, con Antimo Casertano, Luigi Credendino e la partecipazione di Marco Palmieri, il 23 agosto, alle ore 21.30, a Casarlano, con Antonello Costa in “C’è Costa per Te”, il 24 agosto, alle ore 21.30, a Casarlano con Simone Schettino in “Show”, il 27 agosto, alle ore 20.30, a Santa Lucia, con Alan De Luca e Lino d’Angiò in “C’era una volta Telegaribaldi” e, per finire, il 30 agosto, alle ore 21, a Casarlano, con Serena Stella e Antonello De Rosa in “Stracci d’Amore”.