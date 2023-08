Caivano, si dimettono 13 consiglieri: terminata l'era del sindaco Enzo Falco. Era in carica da settembre 2020

A Caivano 13 dei 24 consiglieri comunali hanno presentato le proprie dimissioni, mettendo così termine al mandato del sindaco Enzo Falco, il quale ha goduto del sostegno di una maggioranza di centrosinistra per circa tre anni. Le prime avvisaglie di questa possibile crisi erano emerse l’altro ieri, quando il consiglio comunale non si era riunito a causa dell’assenza dei rappresentanti della maggioranza, incluso il sindaco stesso. Falco era entrato in carica il 29 settembre 2020, subito dopo il periodo di commissariamento prefettizio.

Le dimissioni sono state formalizzate presso un notaio dai 10 consiglieri della minoranza, rappresentanti di Forza Italia, Unione di Centro, La Svolta, Caivano Conta e Caivano Oltre, nonché dall’ex membro della maggioranza Francesco Giuliano, che di recente aveva assunto una posizione nell’opposizione. Anche alcuni ex sostenitori del sindaco Falco, tra cui Raffaele Del Gaudio e Antonio De Lucia del Gruppo Misto, insieme a Pippo Ponticelli di Prima Caivano, hanno aderito alle dimissioni.

Annarita Patriarca: “Scioglimento è occasione per dare finalmente risposte”

“Lo scioglimento anticipato del consiglio comunale di Caivano, per le dimissioni di 13 consiglieri eletti, è l’ultimo atto di una stagione amministrativa che si è caratterizzata per immobilismo e inefficienza. Bisognerà ora impegnarsi, fin da subito, alla costruzione di un nuovo e diverso futuro per Caivano e per tutti i cittadini che meritano, finalmente, risposte e azioni concrete”. A dirlo è Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia e commissaria provinciale del partito azzurro. “Il primo passo sarà quello di lavorare a un tavolo delle alleanze che includa le forze moderate e tutti quei soggetti politici che – conclude la deputata – hanno a cuore le sorti della città”.