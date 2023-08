Tiene ancora banco a Castellammare di Stabia la questione del sottopasso della Circumvesuviana. I cittadini stabiesi sono tutt’altro che favorevoli alla realizzazione dell’opera, poiché andrebbe a stravolgere l’intero quartiere “San Marco”. Isolandolo dal resto della città con danni economici alle varie attività. Proprio lì si può trovare un cartello in bella vista con la scritta “No al sottopasso”. L’Eav in una nota ha, invece, espressamente chiarito che la realizzazione del sottopasso è assolutamente necessaria, poiché eviterebbe gravissimi disagi alla circolazione stradale.

Castellammare, per l’Eav il sottopasso è necessario per diminuire i disagi

L’approvazione del raddoppio ferroviario Torre Annunziata – Castellammare di Stabia porterà a un incremento del transito ferroviario e la presenza di un passaggio a livello in una zona centrale porterebbe moltissimi disagi e rischi. Nella nota Eav si legge: “In prospettiva, ultimati i lavori del raddoppio della linea ferroviaria da Torre annunziata a Castellammare Centro, il nuovo segnalamento ferroviario e con i nuovi 100 treni ordinati a Stadler, il passaggio a livello resterà chiuso 3 minuti ogni 6 minuti, ovvero mezz’ora ogni ora.

Gli effetti della continua chiusura del passaggio a livello saranno devastanti sia sul traffico veicolare sia per l’attraversamento pedonale. Dal punto di vista ambientale la situazione peggiorerà notevolmente, per i residenti e per gli utenti della strada”.

L’Eav garantirà un risarcimento, in forma di ristoro

L’Eav ha risposto anche all’isolamento in cui si troverebbe il rione San Marco con la realizzazione del sottopasso, specificando che in realtà esso si troverebbe isolato in caso di mancata realizzazione dello stesso: “Il sottopasso di via Cosenza metterà in collegamento h24 Castellammare Centro con il rione San Marco che sarebbe, viceversa, isolata complessivamente 12h su 24h al giorno a causa della chiusura del passaggio a livello”.

Inoltre, per migliorare la circolazione veicolare, verranno effettuati alcuni interventi, i quali, come si legge dalla nota Eav prevederanno: la realizzazione del doppio senso di marcia a via Cosenza senza le attuali interruzioni dovute alla chiusura del passaggio a livello. L’allargamento del ponte che sottopassa Corso Italia in continuità al tratto già allargato che sottopassa la sede ferroviaria, con adeguamento della strada e, la realizzazione di una Rotatoria della Ss145 – Ss366 che permetterà il collegamento diretto con Castellammare Centro e con il Rione San Marco.

L’Eav è, dunque, decisa nel proseguire con la realizzazione del sottopasso, tanto è che garantirà un risarcimento, in forma di ristoro, a tutte quelle attività che avranno disagi nel corso dei lavori.

Michele Mercurio