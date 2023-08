E’ possibile, a partire da oggi, effettuare le iscrizioni per il servizio di refezione scolastica e per il trasporto pubblico, riservato agli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado nel Comune di Sorrento.

I moduli e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sulla home page del sito istituzionale www.comune.sorrento.na.it o presso l’Ufficio Pubblica Istruzione.

L’iscrizione alla mensa è obbligatoria e deve essere effettuata da tutti gli utenti che usufruiscono del servizio presso gli istituti comprensivi Torquato Tasso e “Sorrento. Devono inoltrare domanda di iscrizione, entro il 21 settembre, anche coloro che hanno richiesto del servizio negli anni precedenti, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sorrento o al seguente indirizzo Pec in formato Pdf: protocollo@pec.comune.sorrento.na.it.

Sono esenti dalla contribuzione gli alunni diversamente abili accertati ai sensi della Legge 104/1992 che presentano relativa documentazione all’atto dell’iscrizione al servizio.

Scade invece il 10 settembre, il termine per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico.

Anche in questo caso le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Sorrento oppure alla Pec protocollo@pec.comune.sorrento.na.it, in formato Pdf.

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare i seguenti numeri 0815335244 e 0815335227.