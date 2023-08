Una nuova estate di successi nelle serate estive al Parco Archeologico di Ercolano. A poche settimane dal lancio “I Venerdì di Ercolano” si confermano l’offerta di punta dell’estate vesuviana. Filo conduttore dell’edizione 2023 delle passeggiate serali al Parco di Ercolano è il cibo. Grazie agli studi condotti negli anni sui materiali organici e gli oggetti rinvenuti nel corso delle campagne di scavo è stato possibile ricostruire le abitudini alimentari degli antichi abitanti della città, fornendo spunti narrativi per uno degli eventi clou dell’estate Ercolanese.

In occasione delle aperture serali, i visitatori si ritroveranno immersi nelle suggestive ambientazioni del sito illuminato con giochi di luci e colori, guidati dal racconto di guide esperte alla scoperta dell’antica Ercolano attraverso i gusti, abitudini e vizi culinari dei suoi abitanti. Dodici le tappe principali, cadenzate da quattro momenti artistici a cura della compagnia “teatri 35” che – traendo spunto dalla commedia napoletana, in un mix di linguaggi tra aulico e ironico, antico e moderno – contribuiscono ad arricchire la conoscenza del cibo e del suo consumo nel mondo antico, tanto nella sfera sacra quanto in quella privata.

“Un racconto ispirato alle testimonianze provenienti direttamente da edifici di culto”

“Una visita speciale – la definisce il Direttore Francesco Sirano – un racconto ispirato alle testimonianze provenienti direttamente dalle case, edifici di culto, strade, botteghe e mense degli antichi Ercolanesi, con l’intento ancora una volta di appassionare il pubblico ed immergerlo negli aspetti più particolari e unici dell’antica Ercolano, per renderlo protagonista di un’esperienza di conoscenza”.