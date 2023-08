Si è tenuta la bonifica di piazza Di Vittorio a Napoli, fortemente voluta dal consigliere comunale Salvatore Flocco e caldeggiata dal sindaco Gaetano Manfredi. Bobcat e lavastrade di Asia, fin dalle prime ore del mattino sono stati impiegati in questa importante opera di pulizia, insieme all’Asl che ha effettuato la derattizzazione e la bonifica. Importante anche l’intervento della polizia municipale che ha permesso lo svolgimento di tutte le operazioni in tranquillità e facilitando il defluire del traffico, per quanto ridotto per via delle ferie estive.

Bonificata piazza Di Vittorio a Napoli, il consigliere Flocco: “La piazza era in una situazione al limite della decenza”

“La piazza era in una situazione al limite della decenza, con sporcizia e degrado e conseguenti odori nauseabondi, per cui era necessario intervenire il prima possibile. Da qui il mio intervento in consiglio comunale, con la richiesta di pulizia e maggiore attenzione alla piazza rivolta non solo all’Assessore all’ambiente Santagada ma anche all’Assessore alle politiche sociali Trapanese.

“Non avrei esitato a dormire per strada se non si fosse intervenuti in maniera celere”

Non avrei esitato a dormire per strada se non si fosse intervenuti in maniera celere, ma sono contento di essere stato ascoltato e che subito siano intervenuti i servizi interessati” sono le parole del consigliere che ha anche affermato: “Questo è solo l’inizio di un percorso iniziato mesi fa con gli assessori De Iesu, Santagada e Trapanese i quali, sollecitati dal sottoscritto, hanno portato all’attenzione del Prefetto la complessa situazione di Piazza di Vittorio, sulla quale insistono numerosi senza fissa dimora. Speriamo di poter dare risposte sempre più concrete innanzitutto ai cittadini residenti in quelle zone, ma anche alle numerose persone fragili e che hanno bisogno di sostegno”.