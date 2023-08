Al via la campagna abbonamenti 2023-2024 della Givova Scafati

E’ partita ufficialmente la campagna abbonamenti della Givova Scafati per il campionato di serie A 2023/2024, intitolata “#pAssionegialloblu: vivila con noi!”. La scelta di questo slogan nasce dall’intendimento di sottolineare una preziosa ed inestimabile peculiarità dei tifosi scafatesi, che da sempre sostengono i colori cittadini con calore e grandissima passione, quella che ha regalato forti emozioni, sensazioni indescrivibili e vittorie straordinarie, sia dentro che fuori le mura amiche, talvolta anche a diverse centinaia di chilometri da Scafati.

Questa campagna abbonamenti prevede una prima fase (denominata “Abbonati Plus”) dedicata esclusivamente ai vecchi abbonati, che potranno godere di una sorta di diritto di prelazione. Infatti, da oggi e fino alle ore 17:00 del giorno 11 agosto p. v., gli abbonati della stagione 2022/2023 potranno confermare il proprio posto, oppure cambiare settore e sceglierne uno tra quelli disponibili, presentandosi direttamente presso gli uffici in via Della Gloria presso la Beta Ricambi Arena Palamangano, oppure telefonando al numero 0818501194.

Dall’11 agosto vendita libera ed aperta a tutti

Solo a partire dalle ore 17:30 del giorno 11 agosto p. v. comincerà invece la vendita libera ed aperta a tutti.

Secondo lo schema di seguito indicato, sarà prevista la possibilità di acquistare l’abbonamento in gradinata al costo ridotto in favore dei bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 ed i 16 anni e degli over 65, nonché per tutte le famiglie con uno o più figli iscritti ai settori giovanili, dal minibasket fino all’under 19 e tutte le famiglie delle società affiliate alla nostra Academy Scafati. I bambini sotto i 6 anni entreranno invece gratis.

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2023/2024

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Izzo € 500,00 n. d. Parterre laterale A e B € 300,00 n. d. Tribune A – B – C € 250,00 n. d. Gradinate Lamanna e Scafati € 150,00 € 100,00

Le tessere di abbonamento saranno acquistabili solo ed esclusivamente con pagamento tramite pos presso il botteghino (NO CONTANTI!), oppure con bonifico oppure ancora on-line sul sito www.go2.it.

Ecco invece i prezzi dei biglietti per ogni singola gara, con la precisazione che relativamente alle sfide contro i cosiddetti “top club” (Segafredo Virtus Bologna, Happy Casa Brindisi, EA7 Emporio Armani Milano, Ge. Vi. Napoli e Bertram Derthona Tortona) è previsto un costo leggermente maggiorato, come indicato nella successiva tabella.

BIGLIETTI SINGOLA GARA ORDINARIA 2023/2024

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Izzo € 40,00 n. d. Parterre laterale A e B € 25,00 € 20,00 Tribune A – B – C € 20,00 € 15,00 Gradinate Lamanna e Scafati € 12,00 € 10,00

BIGLIETTI SINGOLA GARA CONTRO “TOP CLUB” 2023/2024

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Izzo € 50,00 n. d. Parterre laterale A e B € 40,00 € 30,00 Tribune A – B – C € 30,00 € 20,00 Gradinate Lamanna e Scafati € 15,00 € 10,00

I biglietti saranno acquistabili solo ed esclusivamente con pagamento tramite pos presso il botteghino (NO CONTANTI!), oppure in prevendita on-line sul sito www.go2.it.