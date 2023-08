A Stuani risponde Simeone, poi dagli 11 metri trionfano gli azzurri. Out Osimhen e Kvaratskhelia per piccoli affaticamenti

Quarto test stagionale per il Napoli, il secondo in quel di Castel di Sangro, dove gli azzurri affrontano gli spagnoli del Girona, già incontrati in Abruzzo la passata stagione: è un altro 1-1 per i partenopei, dopo quello con la Spal, stavolta a decidere il match sono i calci di rigore.

Ci pensa Ostigard e gli spagnoli vanno in vantaggio

I tiri dal dischetto premiano i ragazzi di Rudi Garcia, che si impongono per 3 reti a 1. Un risultato che sorprende, non tanto quello dei minuti regolamentari, ma quello dei calci di rigore, che, come sappiamo, durante tutta la cavalcata allo Scudetto, sono sempre stati il tallone d’Achille, l’unico difetto del Napoli.

Al minuto numero 13 gli iberici, reduci da un importante decimo posto in campionato, passano a condurre con il bomber Stuani, complice un pasticcio difensivo di Ostigard e Gollini. L’uruguagio anticipa il portiere azzurro e infila in porta il gol del vantaggio.

Il pareggio dal dischetto di Simeone

Risultato che si spezza verso la fine del primo tempo, quando capita sui piedi di Simeone la chance di pareggiare i conti: dal dischetto il Cholito non sbaglia e manda le squadre agli spogliatoi sull’1-1.

Nella ripresa il Napoli continua ad evidenziare l’assenza di un perno in difesa, soffrendo molto gli attacchi degli spagnoli, che sfiorano il 2-1 con Almena. Spesso gli azzurri rischiano di inciampare: mancano due settimane e mezzo all’inizio del campionato e la questione difensore inizia a farsi sempre più scottante.

Il Napoli batte il Girona ai rigori, ma che ansia per i big…

Ai rigori non si presentano nè Kvara nè Simeone, colpiti rispettivamente da un problema al ginocchio (il georgiano è uscito dal campo con una fasciatura bella grossa) e un affaticamento, motivo per cui Osimhen si è fermato durante il riscaldamento.

Rudi Garcia, ovviamente, vive attimi di ansia in attesa di sapere di più riguardo ai suoi top player: è inutile dire che senza di loro se ne va il 70% del Napoli.

Alla lotteria dei rigori Meret fa impazzire il popolo azzurro con due parate decisive insieme all’errore di Callens. Per il Napoli segnano Raspadori, Anguissa e Zielinski, Politano sbaglia il rigore decisivo (ci penserà Meret a portare agli azzurri la vittoria).

Giuseppe Garofalo