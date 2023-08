Nel cuore della notte, un altro episodio di violenza ha scosso Napoli, questa volta nel quartiere ad alta tensione di “Ponticelli”, con legami profondi con la camorra. Attorno alle 4 del mattino, i carabinieri sono intervenuti in via Ulisse Prota Giurleo a seguito di segnalazioni riguardanti una possibile sparatoria. Sulla scena del crimine, sono stati ritrovati una decina di bossoli calibro 9, segno di spari sferrati nel buio della notte.

Napoli, ancora una “stesa” della camorra a Ponticelli

Il raid in moto con spari in aria, non ha causato danni materiali né feriti tra i residenti o i passanti. Tuttavia, l’episodio sottolinea ancora una volta la complessa realtà criminale che si cela dietro la superficie di quartieri come Ponticelli. I carabinieri hanno avviato un’indagine completa per scoprire le dinamiche esatte dietro l’episodio e per identificare la matrice dell’ennesimo atto di violenza finalizzato a dimostrare il controllo del territorio da parte di un gruppo criminale.

Terrore nel cuore della notte nel quartiere partenopeo

La camorra ha una presenza radicata in molti quartieri di Napoli, e episodi come questi servono spesso come dimostrazione di potere e affermazione di supremazia all’interno del contesto criminale locale.