Nella mattinata odierna, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Napoli – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari a carico di Ciro Ciotola. L’uomo è gravemente indiziato di due furti in abitazione, commessi rispettivamente il 7 marzo e il 25 marzo 2023.

Pozzuoli, furti negli appartamenti: preso il presunto ladro

L’ultimo episodio di furto in abitazione è stato denunciato presso il Commissariato di Pozzuoli dalla vittima che, tramite le telecamere di sorveglianza, aveva notato un individuo introdursi nell’appartamento attraverso l’infrazione del balcone. All’interno, erano stati rubati contanti e oggetti vari. L’analisi delle immagini acquisite ha permesso alla Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pozzuoli di individuare e identificare successivamente Ciro Ciotola.

Per quanto riguarda l’azione del 7 marzo 2023, il Commissariato di Ps San Paolo di Napoli era stato allertato da una donna che aveva sorpreso un uomo robusto nel corridoio della sua abitazione. L’indagine aveva permesso di identificare Ciro Ciotola come il presunto autore del furto.

Rintracciato ad Assisi in una comunità terapeutica

Grazie al riscontro di dati oggettivi, come la comparazione delle immagini e le caratteristiche morfologiche dell’individuo, il gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso il provvedimento restrittivo, eseguito oggi. Ciro Ciotola è stato rintracciato presso il suo domicilio ad Assisi, in una comunità terapeutica, e sottoposto agli arresti domiciliari. In seguito, gli verrà applicato il braccialetto elettronico per il controllo.