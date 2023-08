Un idilliaco scenario si è trasformato in una scena di tragedia lungo la costiera amalfitana, quando un grave incidente ha portato alla morte di una turista inglese di 44 anni. La drammatica vicenda ha avuto luogo intorno alle 18 e 30 di ieri nello specchio d’acqua antistante il Fiordo di Furore, uno dei luoghi più suggestivi della regione.

Costiera amalfitana, terribile scontro in mare tra veliero e motoscafo

La vittima si trovava a bordo di un motoscafo con conducente quando, per ragioni ancora sotto indagine, si è verificato uno scontro violento con un veliero turistico. Il forte impatto ha sbalzato la donna in mare, dove è finita nell’elica dell’imbarcazione, subendo ferite gravi su tutto il corpo. Il marito è rimasto ferito a un arto, mentre i loro due figli, fortunatamente, sono rimasti illesi.

Le operazioni di soccorso sono state rapidamente avviate grazie all’intervento delle autorità locali e di imbarcazioni private. Nonostante i tentativi dei medici di rianimare la turista, il suo decesso è stato constatato. Il marito è stato trasportato d’urgenza in ospedale per le cure necessarie.

Muore turista inglese di 44 anni. Indaga la capitaneria di porto

Le indagini per chiarire le cause dell’incidente sono state affidate ai militari della capitaneria di porto di Amalfi. Il Fiordo di Furore, un luogo di bellezza selvaggia e incontaminata, attrae ogni anno centinaia di migliaia di visitatori. L’incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle acque e delle attività turistiche nella zona. Le imbarcazioni noleggiate e le escursioni in mare sono popolari tra i turisti desiderosi di godere dei panorami mozzafiato offerti dalla costa.