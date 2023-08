Incidente Amalfi, il marinaio del gozzo positivo alla cocaina. lo schianto in piena velocità – VIDEO

E’ risultato positivo ai test tossicologici, alla cocaina, il trentenne marinaio originario della Penisola Sorrentina, dipendente di una società di noleggio di Massa Lubrense, che era al timone del gozzo entrato in collisione con il veliero lungo 40 metri poco prima delle 18 di ieri al largo di Conca dei Marini.

Marinaio positivo alla cocaina, schianto in piena velocità

Quello che doveva essere un giorno di gioia e festeggiamenti si è trasformato in una tragedia devastante ieri pomeriggio. Poco prima delle 18 un veliero di lusso, il “Tortuga“, utilizzato per eventi esclusivi, è rimasto coinvolto in un grave incidente sullo specchio d’acqua di fronte al Fiordo di Furore. L’incidente ha provocato la morte di Adrienne Vaughan, 45 anni, presidente della Bloomsbury Usa, una controllata americana della rinomata casa editrice Bloomsbury Publishing, celebre per la pubblicazione dei libri della serie di Harry Potter.

I festeggiamenti per il matrimonio di una coppia di stranieri che avevano deciso di organizzare l’evento a bordo del “Tortuga” nelle acque della Costiera si sono trasformati in orrore quando una barca a motore, un gozzo, ha impattato violentemente contro il veliero.

A bordo del gozzo l’intera famiglia: i due bambini affidati alla struttura dove alloggiavano

Adrienne Vaughan si trovava a bordo del gozzo insieme al marito Mike, alla loro figlia di 12 anni e al figlio di 8 anni. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali per la donna. Il marito e i figli sono stati portati in ospedale per alcune ferite e contusioni riportate. Nella tarda serata di ieri il marito della vittima, è stato trasferito presso l’ospedale di Salerno per essere sottoposto a intervento chirurgico alla spalla sinistra. I bambini invece sono stati affidati ai titolari di Villa Giulia, la struttura turistica di Sant’Agata dei due Golfi dove la famiglia si trovava in vacanza da qualche giorno.

Si indaga per ricostruire la dinamica dell’incidente: la testimonianza del comandante del veliero

La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità. Tuttavia, sembra che il gozzo procedesse a una velocità considerevole al momento dello schianto: “Ci trovavamo in navigazione dall’isola Li Galli verso Amalfi. All’altezza del Fiordo di Furore, a circa 500 metri al largo della costa, una imbarcazione proveniente nel senso opposto inverte repentinamente la rotta ad una velocità tra i 20 e i 25 nodi, tagliandoci letteralmente la strada e quindi andando a impattare sotto la nostra prua” ha spiegato Tony Gallo, comandante del veliero turistico, 55enne originario del Napoletano, risultato negativo ai test tossicologici.

Dal “Tortuga” si sono subito attivati per allertate i soccorsi e recuperare i naufraghi. La donna che è poi deceduta è stata recuperata da due medici che si trovavano a bordo del veliero ed è stata portata nel porto di Amalfi con un motoscafo di passaggio. A terra era ancora viva, purtroppo sono risultati inutili gli sforzi fatti per salvarla.

Gallo ha sottolineato che il “Tortuga” aveva i motori fermi al momento della collisione: “Le barche, come è noto, non hanno i freni. Nel momento in cui hai fermato i motori e ingrani la retromarcia per carcere di fermare il moto inerziale, i tempi di reazione non sono quelli che si vedono su strada. Al momento dell’impatto la mia imbarcazione aveva i motori fermi. L’altra, come si vede anche dai video consegnati alla magistratura, aveva ancora l’elica ingranata, anche dopo l’impatto. Il motivo di quella manovra azzardata resta per ora un mistero – ha aggiunto ancora il comandante Gallo – si dovrà probabilmente attendere che lo skipper, anche lui ferito agli arti, sia in grado di parlare coi magistrati”.

Una giornata di festa trasformatasi in tragedia: le indagini affidate ai militari della Capitaneria di Porto

I momenti successivi all’impatto sono stati catturati nei video condivisi online dai passeggeri del “Tortuga”. La musica e le risate a bordo del veliero sono stati improvvisamente interrotti dallo shock, mentre lo sconforto e l’incredulità si diffondevano tra gli ospiti. Le immagini mostrano le espressioni di terrore e i commenti di sgomento mentre la realtà della tragedia si faceva strada.

L’incidente ha trasformato le vacanze in Italia per la famiglia statunitense in un’esperienza tragica e dolorosa. Le autorità giudiziarie di Salerno hanno avviato un’inchiesta completa sull’incidente, delegando le indagini ai militari della Capitaneria di Porto. I video amatoriali e le testimonianze dei testimoni sono state acquisite come parte delle prove in corso.

L’incidente ha scosso la comunità locale e ha suscitato domande sulla sicurezza delle acque costiere e sull’adeguatezza delle misure di controllo.