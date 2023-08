Napoli, sfuma Danso, ma che pagliacciata del Lens sui social…

Kevin Danso rinnova con il Lens fino al 2027, dopo una lunga tarantella che lo avrebbe voluto al Napoli. Una tarantella partenopea, proprio la musica scelta dal club francese per annunciare il rinnovo e inevitabilmente per ironizzare sulla rincorsa del Napoli.

Nel video non viene citato il Napoli, ma, oltre alla musica molto celebre dalle nostre parti, si può vedere una chat tra un “Cortigiano del Sud Italia” e Danso: all’austriaco arrivano messaggi al miele, ai quali risponde con delle X a segnalare il rinnovo.

Infine sotto il primo piano del difensore si legge: “Non andrà dagli italiani”. Subito dopo compare la scritta 2027. Una gaffe bella e buona da parte del club francese, che ha voluto inutilmente attizzare un focolare ignorando completamente la squadra con la quale ha a che fare.

Intanto, saltato l’affare Danso, per Meluso il tempo stringe e urge assolutamente correre ai ripari: a 15 giorni dall’inizio del campionato, neanche l’ombra del tanto acclamato difensore centrale. L’eredità di Kim è pesantissima e lasciare a Ostigard il posto da titolare non sarebbe una grande idea, per quanto il norvegese possa essere talentuoso.

Ora in pole c’è Kilman del Wolverhampton: nelle prossime 48 ore potrebbe chiudersi l’affare che porterebbe alla corte di Rudi Garcia il difensore inglese di origini ucraine.

Con i Wolves si limano i dettagli della modalità di acquisto: dovrebbe arrivare in prestito, da capire se con diritto o obbligo di riscatto. Se invece l’affare non dovesse andare in porto, i nomi sondati da Meluso sarebbero Mavropanos dello Stoccarda e Sutalo della Dinamo Zagabria, due opzioni che farebbero anche risparmiare qualcosina in più ad ADL.

Giuseppe Garofalo