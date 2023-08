Elio, lo skipper del gozzo, uno dei migliori della Costiera, ma con i test positivi non ci sono scusanti

In tanti pensano che in questo caso siano intervenuti fattori esterni che hanno determinato la tragedia. Fattori come potrebbe essere, purtroppo, l'assunzione di alcol e droghe

La terribile tragedia nelle acque della Costiera Amalfitana, la collisione tra un gozzo e un veliero ha scosso la quiete del lembo più estremo della penisola sorrentina. La comunità locale è in lutto per la morte della 45enne Adrienne Vaughan, deceduta a seguito dell’impatto, mentre l’attenzione si concentra su Elio Persico, il 30enne skipper al timone del gozzo.

La dinamica precisa dell’incidente è ancora avvolta nel mistero, ma la situazione si è complicata ulteriormente poiché Elio Persico, benchè in maniera lieve, è risultato positivo sia ai test per l’alcol che per le droghe. Il 30enne è considerano attualmente l’unico responsabile dell’incidente.

Elio, lo skipper del gozzo, uno dei migliori della Costiera

I Persico, noti localmente come i “Montarzo“, risiedono nella parte collinare di Massa Lubrense, nella frazione di Santa Maria la Neve. Il padre dell’indagato è conosciuto per essere una persona assolutamente tranquilla, Elio e i suoi tre fratelli non sarebbero della stessa pasta dei genitori. Ciò nonostante nessuno si sarebbe aspettato ciò che è successo.

Gli operatori storici di Marina del Cantone, pur riconoscendo le competenze marine di Elio Persico, considerato uno dei migliori skipper della zona, sottolineano l’importanza della lucidità in un lavoro in cui le vite umane sono affidate nelle mani dello skipper. Se viene accertata l’assunzione di stupefacenti ed alcolici, non ci sono scusanti.

Elio Persico al timone del gozzo, ma con i test positivi non ci sono scusanti

La rabbia e l’incredulità si fanno largo nella comunità locale, che è sconvolta dall’evento. In tanti pensano che in questo caso siano intervenuti fattori esterni che hanno determinato la tragedia. Fattori come potrebbe essere, purtroppo, l’assunzione di alcol e droghe.

Le indagini sono ancora in corso per stabilire la sequenza esatta degli eventi. Un video ottenuto da uno dei turisti a bordo del veliero, il Tortuga, sembra avvalorare l’accusa del comandante del veliero, secondo cui il gozzo avrebbe tagliato la strada al veliero, scatenando la collisione.

Il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli ha espresso il cordoglio dell’intera comunità, mentre Elio Persico è formalmente indagato con l’accusa di omicidio colposo e naufragio. Le implicazioni giuridiche stanno aumentando, soprattutto alla luce di un video che ritrae una manovra azzardata di Elio Persico subito dopo l’impatto.

Il video, già analizzato dagli inquirenti, mostrerebbe il conducente mentre, pochi attimi dopo l’incidente, fa un’ulteriore manovra azzardata, ingranando la retromarcia, forse agganciando con una delle eliche del motore la turista americana, caduta in acqua insieme alla famiglia pochi attimi prima.

L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza marittima e sulla responsabilità degli operatori nell’industria del charter. È fondamentale che le indagini vengano condotte in modo accurato ed equo al fine di determinare la verità su quanto accaduto e di assicurare giustizia per la vittima e la sua famiglia.