Con 9 voti contrari 3 astenuti e 5 a favore non è passata la proposta di dissesto finanziario presentata dall’amministrazione, nuovamente in sella da qualche giorno dopo che il primo cittadino, per la seconda volta ha ritirato le dimissioni.

A votare contro il provvedimento tutta la minoranza, FreeVolla e il Consigliere Gianluca Pipolo che si è dissociato dalla linea di partito. Infatti, mentre i 5 stelle si sono astenuti, gli unici a votare a favore sono stati i consiglieri del PD (Costagliola, Imperato, Granato, Cincirrè) ed il sindaco Di Costanzo.

È chiaro che tale voto, sebbene accolto favorevolmente da tanti addetti ai lavori, apre nuovamente una crisi in maggioranza che probabilmente non si era mai chiusa.

Cosa farà ora il sindaco? In un contesto politico normale, dovrebbe prendere atto di non avere più la maggioranza e rassegnare, questa volta definitivamente, le dimissioni.

Ovviamente siamo a Volla dove di normale, nella politica, ormai sembra esserci ben poco. Con molta probabilità Di Costanzo proverà ad andare avanti. Incurante di essere accusato di “poltronismo” proverà probabilmente a fare breccia in qualche consigliere di minoranza per evitare il commissariamento.

Del resto nel ritirare le dimissioni ha scritto: “Le gravissime problematiche del nostro Ente impongono a noi tutti, ed in particolar modo alla parte politica, un forte senso di responsabilità e l’obbligo di non abbandonare“. Probabilmente il senso di responsabilità, dovrebbe dettare di non ritirare le dimissioni per ritornare al timone di una barca ormai ampiamente alla deriva e oggettivamente impossibile da governare.

Ivan di Napoli