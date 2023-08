“Cinema d’aMare” è il cameo cinematografico del cartellone di eventi del Comune di Sant’Agnello: tra il suono delle onde del mare, tre giorni dedicati ai film proiettati sul costone. L’appuntamento è per il 6, 7 e 8 agosto alle 21:00 presso la spiaggia di Caterina, (raggiungibile da Marina di Cassano, lato santanellese) con “Oceania”, “Vita di Pi” e “The Place”.

“Oceania” è uno dei capolavori Disney, ispirato ai miti polinesiani, candidato agli Oscar, al BAFTA e al Golden Globe come miglior film d’animazione e migliore canzone e vincitore dell’Annie Awards per effetti e voce. È una storia di emancipazione e appartenenza, di valori antichi e rispetto per la natura, di coraggio e amicizia.

“Vita di Pi”, diretto da Ang Lee, è ispirato all’omonimo romanzo di Yann Martel. Accolto con enorme successo di pubblico e di critica, ha vinto il Premio Oscar per la straordinaria fotografia, la regia e gli effetti speciali. Dal racconto in prima persona dell’ormai adulto Pi, partendo da un tragico naufragio, emerge una storia dai risvolti sorprendenti, dove il confine tra il reale e l’incredibile è sfuocato, costellato di metafore e significati ulteriori, sempre accompagnato da scelte stilistiche e scenografiche di rara bellezza.

“The Place”, co-scritto e diretto da Paolo Genovese, adatta la serie statunitense “The booth at the end”. Davanti ad un misterioso uomo, interpretato da Valerio Mastandrea, immersi in un genere di mezzo tra il drammatico, il fantastico e il noir, sfilano personaggi intriganti portati sul grande schermo da Marco Giallini, Alessandro Borghi, Sabrina Ferilli, Giulia Lazzarini, Vinicio Marchioni, Valerio Mastandrea, Silvio Muccino, Silvia D’Amico, Rocco Papaleo, Vittoria Puccini ed Alba Rohrwacher.