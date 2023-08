Crollo all’ex Mattatoio Civico di Gragnano

Nella città di Gragnano poche ore fa accade l’assurdo: nella Valle dei Mulini, tratto iniziale, si è registrato un crollo imprevisto ad una parte dell’ex Mattatoio Civico. E’ direttamente il sindaco della Città della Pasta ad annunciare il fatto descrivendo nel dettaglio i particolari.

“A seguito delle piogge intense di questa notte, all’ex Mattatoio Civico di Valle dei Mulini, già oggetto di interventi di riqualificazione, si è verificato il crollo di parte dell’edificio. Sono già in corso tutte le necessarie attività ispettive per meglio comprendere l’accaduto e per stabilire lo stato del manufatto. Successivamente si procederà con la ricostruzione della parte crollata”, ha così spiegato il Sindaco Nello D’Auria dalla sua pagina Facebook ufficiale.

Gli interventi di restauro conservativo dell’ex Mattatoio Civico di Gragnano

Dobbiamo ricordare che stavano procedendo gli interventi di restauro conservativo per la struttura, finanziati dalla Regione Campania per il Comune di Gragnano.

“Il progetto si propone di preservare l’aspetto originale di questa struttura, riportandola alle sue forme storiche ed estetiche. I lavori coinvolgeranno entrambi i corpi di fabbrica, che saranno valorizzati e integrati nel contesto della Valle dei Mulini. Sarà effettuata la chiusura degli archi che si affacciano sul torrente, gli infissi esterni saranno in vetro e le tinteggiature esterne adotteranno tonalità tenue. Inoltre, uno dei corpi di fabbrica sarà destinato a servizi. L’importo totale dell’intervento ammonta a 890mila euro“, è quanto diceva Nello D’Auria, descrivendo quello dell’ex Mattatoio: “un impegno concreto per preservare la nostra storia e il nostro patrimonio culturale, consentendo a tutti di godere appieno delle bellezze di Gragnano”.