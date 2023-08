Napoli, che aria tira a Castel di Sangro? Passione, gioia e tricolore

In Abruzzo prosegue il ritiro degli azzurri in un clima di grande festa. Intanto arriva una vittoria in amichevole contro l’Augsburg

Un ritiro all’insegna della passione dei tifosi azzurri quello che in questi giorni sta andando in scena a Castel di Sangro. Nel ridente borgo abruzzese si è concluso un weekend da record: il paese è stato completamente invaso dai napoletani.

Il Napoli di Rudi Garcia intanto si prepara alla nuova stagione andando a perfezionarsi allenamento dopo allenamento, in un clima di gioia che pervade ogni angolo di Castel di Sangro: si respira Napoli non solo all’interno dello stadio Patini, ma ovunque.

E la società, come ciliegina sulla torta, ha messo a disposizione dei tifosi delle aree dedicate agli azzurri nella zona circostante il Patini. Su tutte salta all’occhio il Napoli Summ3r Village, già proposto nella prima parte di ritiro a Dimaro e riconfermato in Abruzzo con grande successo.

All’interno del Palazzetto dello Sport situato a due passi dallo stadio, tra un allenamento e l’altro, i tifosi azzurri possono dedicarsi a varie attività simpatiche riguardanti il Napoli a 360 gradi. Seguito enorme per farsi immortalare con lo Scudetto, file chilometriche per lo store, dove le nuove divise vanno a ruba.

Anche i più piccoli hanno modo di divertirsi con vari minigiochi con il pallone, “biliardini” e quiz con in palio alcuni gadget. Insomma, un vero e proprio hub completamente a tema Napoli.

Intanto il Napoli vince anche la sua terza amichevole in terra abruzzese, 1-0 contro l’Augsburg: decide un’incornata di Rrahmani da corner, uno dei giocatori che nel match di ieri sono sembrati più in forma.

Rudi Garcia si dice soddisfatto del comportamento dei suoi in partita: “Questa partita era per fare degli esperimenti, ad esempio ho provato Ostigard come mediano. È stato un match vero, loro avevano qualità e fisicità, noi abbiamo risposto bene. Ho ricevuto delle chiare indicazioni”.

Un’ottima prova da parte degli azzurri, che, sotto gli occhi di Natan, sono riusciti a far divertire il numerosissimo pubblico, malgrado le pesantissime assenze di Osimhen, Kvaratskhelia, Anguissa, Mario Rui e Zielinski, non convocato per le voci di mercato che lo vogliono via da Napoli.

Dopo Natan, primo regalo che ADL porta a Rudi Garcia, probabilmente l’unica urgenza, ora sarebbe cosa buona e giusta focalizzarsi sul centrocampo. E in casa Napoli ci stanno già pensando anche a fronte, appunto, del dubbio permanenza di Zielinski.

Il sogno proibito si chiama Teun Koopmeiners: finora il Napoli ha solamente il gradimento dell’olandese, tutt’altra storia per quanto riguarda la trattativa fra i club. L’Atalanta fa muro e per portarlo in azzurro si parla di almeno 50 milioni, cifra che negli anni di gestione De Laurentiis è stata spesa molto raramente.

Venerdì il prossimo test contro i ciprioti l’Apollon Limassol, ultimo match prima dell’apertura delle danze al Benito Stirpe contro il Frosinone. È iniziato il conto alla rovescia, Napoli è pronta a ballare. Stavolta però con un tricolore sul petto.

Giuseppe Garofalo