Tragedia a Battipaglia: 49enne di Angri muore annegato per salvare i figli dal mare agitato

Un uomo di 49 anni è morto annegato nel mare di Battipaglia. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 7 agosto.

Tragedia a Battipaglia: ta le onde per provare a salvare i figli

Tragedia in una spiaggia libera in zona Lago, nei pressi del lido Malibù, dove Francesco Giordano, 49enne di Angri ha perso la vita tra le onde del mare.

La vittima si sarebbe gettata in acqua per salvare i figli. L’uomo, appena si è accorto che i ragazzi erano in difficoltà per via del mare mosso, si è gettato in acqua ma il mare lo ha però travolto.

I soccorsi hanno recuperato il 49enne, ma non è stato possibile salvarlo

Non c’erano tante persone nel tratto di spiaggia libera, infatti sono intervenuti gli ospiti del lido Malibù insieme agli addetti al salvataggio. Il 49enne è stato riportato in spiaggia da alcuni ospiti e dagli uomini del lido adiacente ma non c’è stato nulla da fare. I bambini stanno bene, sono stati riportati in spiaggia.

Sul posto gli uomini del 118 (Croce Bianca Salerno) e gli agenti del locale Commissariato della Polizia di Stato, agli ordini del vicequestore Giuseppe Fedele. Sul posto anche gli uomini della Guardia Costiera.

I lidi esponevano la bandiera rossa, ma in pochi istanti la tragedia che ha sconvolto tutti

“Da giorni c’è la bandiera rossa che sconsiglia a tutti di fare il bagno”. Così il titolare del vicino lido balneate, che ha aggiunto: “Purtroppo queste persone dalla spiaggia libera si sono gettate ed è successo l’irreparabile. Una tragedia che ha scosso tutti”.

Francesco Giordano, 49enne di Angri che da anni viveva fuori regione per motivi di lavoro, ed era tornato nell’Agro per trascorrere le vacanze estive.

Il medico legale ha effettuato l’esame esterno sul cadavere, confermando la morte per annegamento. Le autorità stanno ascoltando i testimoni per cercare di ricostruire la vicenda nei dettagli.

Così il sindaco di Angri in un post

“Certe notizie sono difficili da metabolizzare. Quando sei genitore, poi, lo sono ancora di più. Francesco Giordano, il papà quarantanovenne che oggi ha perso la vita in mare era di Angri, anche se da anni ormai viveva lontano dalla sua terra. Non ce l’ha fatta, dopo essersi tuffato tra le onde sulla spiaggia di Battipaglia per salvare i figli dalla furia del mare, i soccorsi purtroppo si sono rivelati vani. In questo momento di immenso dolore desidero esprimere a nome di tutta la città di Angri le più sentite condoglianze alla famiglia di Francesco, in particolar modo alla moglie e ai figli per la tragedia che stanno vivendo. Spero dal profondo del cuore che possiate trovare presto conforto l’uno nell’altro, nelle vostre memorie preziose, e nell’amore che Francesco ha sicuramente lasciato dietro di sé. Angri vi è vicina. Riposa in Pace Francesco”, ha scritto Cosimo Ferraioli, sindaco di Angri.