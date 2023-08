Vasto: sorpreso a consegnare droga. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne Gambiano

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Milano un uomo che, con atteggiamento guardingo, stazionava all’esterno di uno stabile.

Il servizio di osservazione esperito dagli operatori ha trovato positivo riscontro poiché l’uomo, poco dopo, è stato avvicinato da un giovane che, in cambio di una banconota, ha ricevuto dallo stesso un involucro.

Tuttavia, nonostante il predetto avesse provato ad eludere il controllo dandosi alla fuga, gli operatori con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno prontamente bloccato in vico Milano incrocio vico Venezia trovandolo in possesso di 9 stecche di hashish del peso di 20 grammi, di un involucro di marijuana di 1 grammo e 220 euro, evidente provento dell’attività delittuosa perpetrata.

Pertanto il 28enne, irregolare sul Territorio Nazionale, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.