Colpisce con una bottiglia la convivente ucraina e inneggia a Putin. Arrestato 69enne di San Giuseppe Vesuviano

Il 69enne, che in questa ultima occasione ha anche tentato di dare fuoco alla casa, avrebbe inneggiato più volte all'invasione russa proprio per dileggiare la nazionalità della convivente

Un 69enne di San Giuseppe Vesuviano è stato arrestato: da tempo, come si è potuto appurare dopo, picchiava ed insultava la compagna ucraina plaudendo all’invasione russa.

All’ennesimo episodio di violenza è scattata la richiesta di aiuto e la denuncia della compagna 50enne. Insulti, botte, fuoco ai vestiti della donna, forse anche nel tentativo di dar fuoco all’abitazione e tutto sempre inneggiando a Putin e alla guerra in Ucraina. In più occasioni, infatti, non aveva nascosto di essere favorevole all’invasione russa.

Colpisce con una bottiglia la convivente ucraina e inneggia alla guerra di Putin

Il 69enne questa volta ha colpito la compagna con una bottiglia di vetro e poi le ha puntato contro un bastone di legno, minacciandola. La vittima ha atteso che l’uomo si allontanasse in un’altra stanza per comporre il 112. I carabinieri della Stazione di San Giuseppe Vesuviano, agli ordini del comandante Angelo Cardone, sono arrivati in pochi istanti.

Arrestato 69enne, le vessazioni alla compagna erano continue

Dopo l’arrivo immediato dei militari, che hanno bloccato l’uomo, la donna ha raccontato un passato di vessazioni, liti e minacce. Tra l’altro il 69enne avrebbe inneggiato più volte all’invasione russa proprio per dileggiare la nazionalità della convivente. Le liti erano all’ordine del giorno.

Nonostante le percosse, gli insulti e le minacce la donna non aveva mai denunciato l’uomo, ma oggi è finito in manette ed è ora in carcere in attesa di giudizio.