Quale futuro per il calcio?

Tra circa una settimana ricominceranno i vari campionati europei, ma l’interesse, visti i recenti avvenimenti del calciomercato, potrebbe essere spostato altrove. Chi ha minimamente seguito l’estate del calciomercato si è accorto che questa è stata caratterizzata dal trasferimento di calciatori di squadre europee verso il campionato dell’Arabia Saudita. Quale futuro dovremo aspettarci per il calcio?

Non è certo la prima volta che in un paese non prettamente calciofilo, le squadre, coadiuvate dai regimi politici presenti, facciano spese folli per accaparrarsi i vari campioni del calcio europeo. Era già successo qualche anno fa con il campionato cinese, ma questa volta vi è una novità molto significativa, ovvero, non sono solo calciatori a fine carriera ad andare nel campionato saudita, ma anche e soprattutto calciatori che farebbero la differenza nelle squadre più forti d’Europa. Gli esempi più eclatanti sono sicuramente quelli di Sergej Milinkovic-Savic, Brozovic, Manè, Mahrez, Kantè e Koulibaly.

Il loro trasferimento verso un campionato considerato minore è il segno che il calcio sta attraversando una radicale trasformazione che potrebbe portarlo nel giro di qualche decennio ad essere completamente rivoluzionato in molti dei suoi aspetti. Il primo di questi aspetti riguarda proprio la geografia del calcio.

E’ innegabile che i campionati e le competizioni europee siano quelle più seguite e più blasonate, ma nel vecchio continente, fatta eccezione per pochissime squadre non esiste una squadra capace di reggere finanziariamente il confronto con gli sceicchi arabi. Questi, dopo aver investito in Europa acquistando vari club europei come il Newcastle o il Manchester City, adesso, hanno spostato i loro investimenti in patria, poiché, hanno intuito che il calcio e lo spettacolo che ne deriva può essere un’enorme fonte di guadagno.

Il progetto saudita per il calcio è molto ambizioso, dopo essersi aggiudicati l’ospitata del nuovissimo mondiale per club a 32 squadre nel 2025, puntano ora ad ospitare i mondiali del 2032. Ma è chiaro a tutti che la loro ambizione più grande è far diventare il campionato saudita quello più seguito.

Ma il calcio sarà sempre uno sport così popolare?

Spesso quando si parla del calcio, si usa dire, “lo sport più seguito al mondo”, ma questa è un affermazione a mio avviso errata, perché, vi sono ampie porzioni di globo dove il calcio non è seguito così tanto. Ad esempio in India, che di recente è diventato il paese più popoloso del mondo, non è il calcio lo sport più popolare, ma il cricket, a cui il calcio è ispirato. Negli Stati Uniti d’America, il calcio è scarsamente seguito rispetto al football americano e al basket, anche se ha di recente scavalcato il baseball e l’hockey su ghiaccio.

Questi due esempi dovrebbero essere sufficienti per farci intuire che il calcio non è in tutto il mondo così seguito. La stessa affermazione di sport popolare mal si incastra con le origini del calcio moderno, visto che è nato nei college inglesi principalmente frequentato dai rampolli dell’aristocrazia inglese. Inoltre, anche negli stessi paesi europei è relativamente di recente che il calcio è cosi seguito, in Italia ad esempio fino agli anni trenta era il ciclismo lo sport popolare per eccellenza e sarà il regime fascista a spingere fortemente il calcio organizzando i Mondiali di Calcio nel 1934 e comunque sarà solo a partire dagli anni ’70 che il calcio scalzerà definitivamente il ciclismo come sport nazional-popolare degli italiani.

Non dovremmo quindi meravigliarci, se in futuro, il calcio stesso sarà superato dal recente fenomeno del paddle o da uno sport nuovo tutto ancora da inventare.

Michele Mercurio