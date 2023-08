Un nuovo intervento di messa in sicurezza dell’area dopo il crollo che ha interessato un’ala dell’ex Mattatoio Civico, situato nella Valle dei Mulini a Gragnano. È il progetto messo a punto dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nello D’Auria, per far fronte a questa nuova emergenza provocata dal maltempo e dalle piogge cadute negli ultimi giorni anche sui Monti Lattari. Anche nei giorni scorsi, sul posto si sono recati gli agenti della polizia municipale di Gragnano che, insieme ai dipendenti dell’Ufficio Tecnico, hanno effettuato un altro sopralluogo. Il crollo è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato.

Gragnano, un nuovo intervento di messa in sicurezza per l’ex Mattatoio Civico

Fortunatamente si è verificato di notte, ovvero quando il cantiere per il restyling della struttura storica era chiuso. Così non ci sono stati feriti. “Adesso sono in corso tutte le necessarie attività ispettive – afferma il sindaco Nello D’Auria – per meglio comprendere l’accaduto e per stabilire lo stato del manufatto. Successivamente si procederà con la ricostruzione della parte crollata”. L’ex Mattatoio della suggestiva Valle dei Mulini sarà presto trasformato in un infopoint turistico. Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, s’inserisce in un più ampio intervento di riqualificazione dell’area naturalistica. I lavori dovrebbero concludersi entro il prossimo 31 dicembre.

Sono in corso tutte le attività ispettive

“I lavori coinvolgeranno entrambi i corpi di fabbrica – continua il primo cittadino – che saranno valorizzati e integrati nel contesto della Valle dei Mulini. Sarà effettuata la chiusura degli archi che si affacciano sul torrente – conclude – gli infissi esterni saranno in vetro e le tinteggiature esterne adotteranno tonalità tenue. Inoltre, uno dei corpi di fabbrica sarà destinato a servizi. L’importo totale dell’intervento ammonta a 890mila euro”.