“Gusta la Patata” sagra della patata di Agerola: appuntamento il 14 agosto per la 18esima edizione

Lunedì 14 agosto torna un appuntamento molto atteso, “Gusta la Patata” sagra della patata agerolese. La manifestazione si terrà ad Agerola, nel bellissimo borgo di Santa Maria, e quest’anno è giunta alla 18esima edizione. Gli organizzatori sono entusiasti e non vedono l’ora di accogliere tutti gli ospiti della sagra, che torna dopo lo stop forzato per la pandemia. A chiudere l’evento ci sarà il concerto della tribute band dei Pooh, previsto per la sera del 14 agosto.

“Gusta la Patata” sagra della patata di Agerola

Come da tradizione il punto focale della manifestazione è il menù preparato con cura e passione dai locali chef e ristoratori. Si inizia con l’antipasto del contadino e crostini di Agerola; poi il primo piatto gli gnocchi del casaro con fiocchi di fiordilatte, la coppa di maiale al forno con timballo di patate e pane integrale ed infine il dolce con la bomba del pasticciere e il grappolo d’uva della tradizione, ovviamente vino o acqua.

Appuntamento il 14 agosto per la 18esima edizione

Stand aperti a partire dalle ore 20. Naturalmente non mancherà la buona musica, infatti a partire dalle 22 ci sarà il concerto di una band che si è fatta molto conoscere e apprezzare, I Parsifal la Vera Tribute Band dei Pooh. Appuntamento dunque da non perdere, lunedì 14 Agosto in via Santa Maria ad Agerola. Il parcheggio è disponibile presso l’ex campo sportivo San Matteo in via Casalone, nella frazione Bomerano, con servizio navetta andata e ritorno per la zona stand e spettacoli.