Sono stati preparati i calendari della nuova stagione agonistica 2023-2024 del campionato di serie C. La Juve Stabia è stata inserita nel girone C, dove ci saranno anche tanti derby campani.

Si inizia il 3 settembre e si finirà il 28 aprile 2024: una kermesse calcistica che non si fermerà praticamente mai, visto che si giocherà anche il 23 dicembre.

Le vespe esordiranno in trasferta contro il Monterosi Tuscia degli ex Altobelli e Cinaglia. A seguire poi la prima in casa contro l’Avellino di mister Rastelli e quindi trasferta contro il Giugliano: due match dove si prevede grande partecipazione di pubblico.

Da segnalare che con tutta probabilità la X presente nel calendario avrà il nome della Casertana, la prima della serie D a essere ripescata. I play off inizieranno il 5 maggio.

Juve Stabia, il 3 settembre inizia il campionato di serie C, pubblicati i calendari. Ecco l’elenco delle partite dei gialloblù:

1° giornata Monterosi Tuscia-Juve Stabia

2° giornata Juve Stabia-Avellino

3° giornata Giugliano-Juve Stabia

4° giornata Juve Stabia-Potenza

5° giornata Audace Cerignola-Juve Stabia

6° giornata Juve Stabia-Monopoli

7° giornata Brindisi-Juve Stabia

8° giornata Juve Stabia-Catania

9° giornata Turris-Juve Stabia

10° giornata X- Juve Stabia

11° giornata Juve Stabia-Latina

12° giornata Taranto-Juve Stabia

13° giornata Juve Stabia-Foggia

14° giornata Juve Stabia-Sorrento

15° giornata ACR Messina-Juve Stabia

16° giornata Juve Stabia-Benevento

17° giornata Crotone-Juve Stabia

18° giornata Juve Stabia-Virtus Francavilla

19° giornata Picerno-Juve Stabia

20° giornata Juve Stabia-Monterosi Tuscia

21° giornata Avellino-Juve Stabia

22° giornata Juve Stabia-Giugliano

23° giornata Potenza-Juve Stabia

24° giornata Juve Stabia-Audace Cerignola

25° giornata Monopoli-Juve Stabia

26° giornata Juve Stabia-Brindisi

27° giornata Catania-Juve Stabia

28° giornata Juve Stabia-Turris

29° giornata Juve Stabia-X

30° giornata Latina-Juve Stabia

31° giornata Juve Stabia-Taranto

32° giornata Foggia-Juve Stabia

33° giornata Sorrento-Juve Stabia

34° giornata Juve Stabia-ACR Messina

35° giornata Benevento-Juve Stabia

36° giornata Juve Stabia-Crotone

37° giornata Virtus Francavilla-Juve Stabia

38° giornata Juve Stabia-Picerno

Sulla carta le favorite alla vittoria finale del torneo sono l’Avellino, il Benevento, il Crotone, il Catania, l’Audace Cerignola, in base al blasone e alla campagna acquisti in essere, però i pronostici sono fatti anche per essere smentiti sul campo. Da tenere in considerazione anche le altre pugliesi come Foggia, Brindisi, Taranto e Virtus Francavilla nonché le lucane Potenza e Picerno.

Nutrita la partecipazione delle compagini campane: assieme alla Juve Stabia ci sono Avellino, Benevento, Sorrento, Turris, Giugliano e quasi sicuramente la Casertana,in attesa del sentenza della Lega C per la definitiva ratifica.

La società stabiese del presidente Langella può recitare un ruolo importante da outsider: il ds Lovisa sta rinforzando la rosa con vari innesti, sia di esperienza e sia di prospetto, e in arrivo ce ne saranno altri, specialmente a centrocampo e attacco. Rumors parlano dei centrocampisti Leone e Buglio e uno fra le le punte Semprini, Piovanello e il forte lituano Dubickas. Chiaramente tutto in fieri e in dinamica evoluzione grazie al lavoro dello staff dirigenziale, considerando anche eventuali cessioni fino alla chiusura della sessione estiva di calciomercato, sempre tenendo d’occhio la gestione economica del club, fondamentale per perseguire progetti di medio-lungo termine.

Prosegue nel frattempo la preparazione delle vespe in attesa dell’inizio del torneo

I gialloblù hanno disputato tre amichevoli del tipo allenamento congiunto contro squadre che militano nei campionati minori, vincendole tutte: 3-1 contro il Vastogirardi, 11-0 contro lo Stabia City e 3-0 contro il Sant’Antonio Abate. Si sono viste buone trame di gioco messe in essere dal team guidato da mister Gianluca Pagliuca, che ha adottato i moduli 4-3-3 e 4-3-1-2. In evidenza il nuovo bomber Candellone, ex Pordenone. Bene anche gli under come il giovane Marranzino, in prestito dal Napoli. Inoltre hanno dimostrato buona forma vari componenti della rosa dello scorso anno come Mignanelli, Gerbo e Bentivegna.

Sabato prossimo è in programma un’amichevole contro il Picerno, test probante per i gialloblù di Castellammare di Stabia.

Prosegue la campagna abbonamenti per la torcida stabiese che può costituire il dodicesimo uomo in campo al Menti per un campionato che si presenta quanto mai affascinante e competitivo.

Domenico Ferraro