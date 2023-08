Quarto: rissa tra condomini, tre famiglie a fronteggiarsi. 9 persone denunciate dai Carabinieri, una di queste ferita a forbiciate

Tre famiglie diverse ma un solo obbiettivo comune: far valere le proprie ragioni in quel condominio di Via Puoti, nel comune di Quarto.

Una palazzina senza pace tra i residenti, con vecchi rancori sedimentati pericolosamente e poi sfociati in violenza.

Questa notte l’ennesima scintilla tra due donne. Prima gli insulti poi la rissa, tutti contro tutti, donne, uomini e ragazzini.

Il caos generato dalla zuffa ha svegliato molte persone nel vicinato e la chiamata al 112 è stata una comprensibile conseguenza.

I carabinieri della tenenza di Quarto sono arrivati a rissa ancora in corso. 9 le persone bloccate e denunciate. Per una di queste, una 56enne incensurata, lesioni alla mano per un colpo di forbice piantato da una delle contendenti.

Non è in pericolo di vita ma rimane in attesa di cure nel pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli.