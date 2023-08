Caivano: hashish in camera da letto. Pusher 49enne arrestato dai Carabinieri

I carabinieri della compagnia di Caivano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Armando Leanza, 49enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione nella sua abitazione in corso Umberto I, i militari hanno rinvenuto 2 panetti di hashish del peso di 89 e 39 grammi. Erano in un borsello, nascosto in camera da letto.

In casa anche una pianta di cannabis, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 750 euro, somma ritenuta provento illecito.

Leanza è finito in manette ed è ora nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.