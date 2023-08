Prende sempre più forma la nuova stagione agonistica della A.S.D. Vesuvio Oplonti Volley, il team di pallavolo femminile di Torre Annunziata, inserita nel Girone I del Campionato Italiano di Serie B2 composto da squadre della Regione Campania e Puglia, che ha anche annunciato la data di preparazione atletica.

Una stagione che si preannuncia ricca di sorprese, con tante riconferme e altrettante new entry per andare a completare una rosa competitiva in tutti i settori, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo e gestionale.

Annunciata la data di preparazione atletica dall’ASD Oplonti Volley

Annunciata la data di inizio degli allenamenti a partire dal prossimo martedì 29 agosto presso il Rena Nera Beach di Torre Annunziata, dove le atlete cominceranno un periodo di preparazione atletica della durata di alcuni giorni per poi trasferirsi nella loro “casa”, il Palazzetto dello Sport di Torre Annunziata. Reso noto anche il calendario delle sfide che potrà essere consultato sulla pagina ufficiale facebook dell’A.S.D. Vesuvio Oplonti Volley.

Staff tecnico e giocatori

Il presidente Angelo Cirillo, avvalendosi della preziosa collaborazione di validi professionisti, partendo da una base solida con la direzione tecnica del nuovo coach Ciro Alminni, sta puntando a rafforzare ogni reparto della compagine oplontina. A partire dalle conferme di giocatrici importanti quali l’attaccante Eliana Rendina e il libero Jessica Lanari.

Restando sul fronte delle atlete che dovranno comporre la rosa per affrontare la nuova stagione, il team di Torre Annunziata ha piazzato due colpi di mercato da novanta con gli ingaggi di Federica Battaglia, tra le migliori palleggiatrici nel panorama del volley femminile a livello nazionale e di Laura Biscardi, talentuosa schiacciatrice opposto con radici calabresi proveniente da Castrovillari.

La dirigenza dell’A.S.D. Vesuvio Oplonti Volley può inoltre vantare la riconferma di professionisti del calibro di Carmine Arpaia, in qualità di Direttore Generale, garanzia di professionalità e competenza e del dottor Antonio Borriello rimasto alla guida del team fisioterapico. Tra i nuovi arrivi si segnala l’ingresso di Riccone Fiorenzo, un professionista esperto nel campo delle scienze motorie.

Le parole del presidente Cirillo

“Stiamo cercando di allestire un top team nel tentativo di alzare l’asticella del livello di qualità della nostra società. Quello che spinge a migliorarci è il fatto di essere animati da forti ambizioni, sperando di poter raggiungere gli obiettivi prefissati per permettere alla Vesuvio Oplonti Volley di lasciare una impronta indelebile nel volley femminile”.