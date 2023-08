Sera di San Lorenzo a Sant'Agnello con l'Orchestra a plettro della Penisola Sorrentina

La sera di San Lorenzo a Sant’Agnello sarà accompagnata dalle note dell’Orchestra a plettro della Penisola Sorrentina diretta dal Maestro Michele De Martino.

Nell’ambito del cartellone d’eventi estivi del Comune “R…Estate Sintonizzati FM 80065”, il concerto è previsto per le ore 20:00 del 10 agosto presso l’Oasi in Città.

«Unire professionisti, studenti dei conservatori, dei licei musicali e semplici amatori del mandolino in un unico progetto interculturale ed ambizioso: nasce con questa unità di intenti l’Orchestra a plettro penisola sorrentina. Il percorso dell’orchestra sarà nel tempo, ci auguriamo, un forte punto di riferimento e di dialogo tra i giovani che vogliono avvicinarsi all’affascinante repertorio per strumenti a pizzico e professionisti dello strumento che li affiancheranno in un cammino di crescita costante – spiegano i referenti dell’Orchestra – L’organico, composto da circa trenta musicisti, presenterà un programma che tenterà di far coesistere il grande repertorio originale con trascrizioni adatte alle peculiarità timbriche ed espressive dell’orchestra. Occasione unica per assaporare non solo un genere raramente proposto, ma anche per scoprire una realtà musicale da sempre associata alle nostre terre, ma incredibilmente assente negli ultimi tempi».