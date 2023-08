Chiusa per incendio la statale Amalfitana. Circolazione ripristinata poco prima delle 13

L'incendio è divampato nella notte, le prime fiamme verso le 3 in località Punta Tavola. Le fiamme hanno invaso tutto il costone provocando la cadute di pietre e detriti

A causa di un incendio lungo la scarpata limitrofa è chiuso un tratto della strada statale 163 Amalfitana. Lo stop, in entrambe le direzioni, dal km 23,900 al km 25,000 a Conca dei Marini, in provincia di Salerno.

L’incendio è divampato nella notte, le prime fiamme verso le 3 in località Punta Tavola. Le fiamme hanno invaso tutto il costone al di sopra del rettilineo che parte subito dopo il Fiordo di Furore per la Grotta dello Smeraldo, al di sopra del distributore di carburanti della Q8.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, le squadre Anas, che hanno chiuso la strada fino a spegnimento dell’incendio, e la Polizia Municipale di Conca dei Marini per la gestione della viabilità. In supporto ai pompieri anche i volontari della protezione civile della Millenium di Amalfi e quelli della Resilienza oltre ad alcuni cittadini che hanno protetto le loro abitazioni.

Le prime operazioni sono state indirizzate a proteggere il distributore di carburanti. Collegamenti interrotti quindi e per raggiungere Amalfi solo i collegamenti via mare o attraverso il passo di Agerola fino a poco prima delle 13 quando è stata ripristinata la circolazione lungo la strada statale 163 “Amalfitana”.