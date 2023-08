Tartarughe abbandonate lungo la via Gadoia di Recale in provincia di Caserta salvate da morte certa dai Carabinieri del Nucleo CITES di Napoli: si tratta di cinque esemplari di testugini. Gli animali sono stati scorti in un primo momento da un cittadino che ha segnalato la cosa ai Carabinieri forestali.

Recuperate ed identificate si tratta di Testudo Hermanni

I militari, dopo aver provveduto ad effettuare il riconoscimento tecnico specialistico degli esemplari, tutte ovviamente prive di identificazione con microchip, li hanno classificati come appartenenti alla specie Testudo Hermanni. I rettili presentavano una malformazione al carapace, presumibilmente dovuta ad una cattiva alimentazione.

Le testugini Hermanni sono specie minacciate di estinzione e protette dalla convenzione internazionale di Washington e incluse nelle liste della Cites, il cui possesso prevede la segnalazione ai Carabinieri forestali e la certificazione di provenienze.

Vietato prelevare esemplari in natura e abbandonarle

Ricordiamo che è assolutamente vietato dalla legge italiana prelevare esemplari in natura: le sanzioni sono piuttosto alte (da 150 euro a 20.000 euro) e sconfinano nel penale. È altresì vietato abbandonarle: le sanzioni previste dalla legge prevedono anche in questo caso fino a tre anni di carcere o una ammenda da 10.000 euro a 150.000 euro.

Differenza tra testuggine e tartaruga

Spesso identificate come un unico animale, sono invece due creature distinte che appartengono alla stessa famiglia delle Testudines. La principale diversità riguarda l’ambiente in cui i due animali vivono. I due rettili appartengono a due gruppi diversi e hanno delle differenze sostanziali; la principale diversità riguarda l’ambiente in cui i due animali vivono. Se le tartarughe amano l’acqua, sia dolce che salata, le testuggini preferiscono la terra ferma. Se viste dal punto di vista fisico, tartaruga e testuggine hanno delle differenze sostanziali.