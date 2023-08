Una donna di 37 anni è stata arrestata a Caivano per spaccio di droga in casa. La 37enne era già stata sottoposta agli arresti domiciliari, ma aveva deciso di continuare la sua attività di spaccio ricevendo i clienti nella sua abitazione.

I Carabinieri controllavano da qualche tempo lo stabile in cui la donna abitava, insospettiti dal via vai di gente che passava di lì.

Caivano: pusher ai domiciliari continua a spacciare in casa, arrestata 37enne

I militari hanno dunque deciso di intervenire, perquisendo l’appartamento della 37enne.

Una donna è stata trovata in possesso di 12 dosi di eroina, 18 di cocaina e la somma di 155 euro in contante ritenuto provento illecito. La pusher si trova ora nel carcere di Pozzuoli, in attesa di giudizio.