Sono stati recuperati ieri sera i 5 giovani, tutti da 20 a 24 anni, originari di Pozzuoli, che nel tardo pomeriggio si erano persi su un sentiero nelle Gole di San Venanzio a Raiano, nell’aquilano.

Dopo Rava Tagliata, i 5 giovani hanno perso l’orientamento e sono finiti nella valle dell’Aterno, sul territorio di Molina (L’Aquila).

I ragazzi hanno chiesto aiuto al 118 e per individuarli sono intervenuti anche i carabinieri di Sulmona. Due soccorritori li hanno individuati, verso le 19.30 circa, con il drone ieri in tarda serata e li hanno raggiuti.

I 5 giovani napoletani, stanno bene, ai soccorritori avrebbero raccontato di non aver notato il cartello che indicava il pericolo di avventurarsi in quel sentiero. Si tratta di una zona dove le indicazioni sono in realtà confuse, tant’è che la Riserva aveva provveduto in passato a sistemare un cartello.