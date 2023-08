«I cittadini ci hanno segnalato da subito grosse problematiche alle condutture idriche nella zona di Cepano, Mostrano, San Vito e dei Colli di Fontanelle. Problemi che ci hanno raccontato persistere da tempo. Abbiamo messo tra le nostre priorità questi interventi»: così il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola annuncia i lavori messi in cantiere con la Gori.

Sant’Agnello, lavori alle condutture idriche

Gli interventi interessano il tratto della conduttura idrica che parte da via Cepano e serve via San Vito e via Mostrano. «Dai sopralluoghi effettuati sul posto e approfondendo la questione, è emerso che il motivo delle continue rotture era un tubo difettoso a via Cepano, a causa del quale ai cittadini della zona non arrivava acqua a sufficienza da anni, oltre a subire spesso disagi e interruzioni di servizio.

Spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Corrado Fattorusso

È apparso evidente fosse urgente trovare una soluzione e, in attesa che dal PNRR giungano fondi all’azienda per lavori più consistenti, in accordo con la ditta esecutiva, abbiamo sollecitato la possibilità di effettuare già da subito, e non a settembre come da programmazione, un bypass sul tubo di via Cepano che colleghi il punto di abduzione, regoli la pressione dell’acqua ed eviti affaticamenti e conseguenti rotture della conduttura».

Avviati, inoltre, i lavori su via Traversa Selva. «Anche questo tratto di strada dei Colli di Fontanelle era senza acqua da tempo – conclude l’Assessore Corrado Fattorusso – Ci siamo occupati degli scavi e di incaricare nel più breve tempo possibile la ditta della Gori per tubazioni e allacci. Anche con questo intervento abbiamo risposto alle legittime richieste di intervento dei nostri cittadini».