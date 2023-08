Ischia: flussi turistici nell’agenda dei Carabinieri ischitani. Controlli e denunce

Ancora massima attenzione dei carabinieri della compagnia di Ischia nel controllo del territorio con un servizio che ha coinvolto decine di uomini. Lo scopo era sorvegliare i flussi di turisti nei porti commerciali, contrastare i reati predatori e far rispettare il codice della strada.

Presso il porto commerciale di Ischia, un controllo effettuato sui turisti in arrivo ha portato alla denuncia di un 33enne napoletano. L’uomo è stato trovato in possesso di un tirapugni in ferro cromato con nocche a forma di teschio e un coltello multiuso lungo circa 10 cm, nascosti in un borsello a tracolla. È stato proposto per un provvedimento di foglio di via obbligatorio dai comuni dell’Isola d’Ischia.

A Lacco Ameno, durante un controllo alle persone in transito, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di porto ingiustificato di armi un 24enne di Napoli. Il giovane è stato trovato in possesso di un coltello in acciaio lungo circa 20 cm, occultato in un borsello a tracolla. Anche lui è stato proposto per l’applicazione del provvedimento di foglio di via obbligatorio dai comuni dell’Isola d’Ischia.

A Ischia, un 31enne di Arzano è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, poiché ha violato le prescrizioni dell’ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale a cui era sottoposto. Questo provvedimento imponeva al 31enne di non lasciare il suo domicilio se non per motivi lavorativi. Poiché non aveva alcun titolo per rimanere sull’Isola d’Ischia, è stato proposto che sia applicato un provvedimento di foglio di via obbligatorio dai comuni dell’isola.

Non sono mancati gli stupefacenti: una busta in cellophane contenente circa 21 grammi di “marijuana” è stata trovata presso il porto commerciale di Ischia. Inoltre, durante controlli alla circolazione stradale a Ischia e Forio, sono state sequestrate diverse quantità di sostanze stupefacenti.

I militari hanno anche effettuato controlli alle attività di ristorazione. Per una di queste la chiusura amministrativa dei locali cucina, zona lavaggio e locale deposito.