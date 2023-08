Anche questa è una settimana ricca degli eventi della rassegna “Estate Blu 2022 davanti al Golfo di Surriento” organizzata dall’Amministrazione Comunale di Piano di Sorrento (Assessorato Cultura, Turismo e Spettacolo).

La giornata di Ferragosto si aprirà a Villa Fondi con l’ormai tradizionale Concerto all’Alba: a partire dalle 4.30 aspetteremo il sorgere del sole e dedicheremo un momento “a Maria” e ci riuniremo a “svegliare l’aurora” insieme, cullati dalla voce di Fiorenza Calogero. Al suo fianco Marcello Vitale (Direzione musicale e chitarra battente), Carmine Terracciano (Chitarra), Nino Conte (Fisarmonica), Gianluca Mercurio (Percussioni) e Fortuna Liguori (Attrice e arte figurativa).

Mercoledì 16 agosto 2023 a partire dalle 21:00 si esibirà a Villa Fondi il Gran Duo Ars Nova. Giuseppe Pollio al clarinetto e Loretta Proietti al pianoforte accompagneranno i loro spettatori nell’incanto di una suggestiva sera d’estate.

Giovedì 17 agosto 2023, a Villa Fondi (ore 20,30) il gruppo culturale di Ciro Ferrigno presenterà “L’amore secondo Franco Gargiulo”, un viaggio nei racconti di un uomo devoto alla famiglia e al suo paese che crede vivamente nella forza salvifica dell’Amore, soprattutto dell’Amore divino. L’intervento dell’autore sarà accompagnato dal chitarrista Alfonso M. Delli Franci.

Venerdì 18 agosto Gio Evan ci aspetta a Villa Fondi a partire dalle ore 21:00 per un imperdibile incontro-intervista con un artista che sa mettersi in ascolto e vivere appieno il mondo in torno a sé. Scrittore, poeta, filosofo, umorista, cantautore in gara al Festival di Sanremo nel 2021, poliedrico performer che ha girato in bicicletta India, Sud America e Europa e affiancato maestri e sciamani per cercare di comprendere la nostra natura.

Sabato 19 agosto 2023 alle ore 20:30 a Villa Fondi, incontro letterario col genere dark fantasy. Dopo aver pubblicato Paradox nel 2022, Adriana Moccia presenta il secondo capitolo della sua trilogia ambientata a Sorrento. Un romanzo ricco di tensione, di colpi di scena e personaggi intriganti dove l‘amore è il vero protagonista. Con l’autrice dialogherà Giovanni Iaccarino, Vicesindaco e Assessore alla Cultura.

La settimana si chiuderà domenica 20 agosto alle ore 21:00: ritorna a Villa Fondi l’evento “Un sorriso in coppia”, una serata in cui mamme, papà, zii e nonni possono mettersi in gioco con figli e nipoti partecipando a sfilate in passerella e simpatiche prove di abilità. Una serata di puro divertimento con la propria famiglia e non solo. Per iscriversi, telefonare al numero: 3283762997

Come per tutti gli eventi della Rassegna estiva, l’ingresso agli spettacoli è libero e gratuito.