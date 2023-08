Una nuova ombra di lutto si è abbattuta sul mare della Costa d’Amalfi, con una perdita terribile. Un giovane è stato fatalmente coinvolto in un incidente causato dall’elica di una barca. La vittima, insieme a due amici, aveva affittato un’imbarcazione a Salerno per godersi una giornata al largo.

Terribile tragedia in Costiera Amalfitana: giovane morto tranciato dall’elica di una barca

Intorno alle 17, mentre si trovavano nelle acque prospicienti Cetara, secondo le prime ricostruzioni il giovane si sarebbe tuffato in mare, avvicinandosi pericolosamente all’imbarcazione. L’elica in movimento lo avrebbe colpito in modo tragico. Un destino altrettanto tragico ha colpito anche il suo amico, che ha riportato ferite dall’incidente. Il terzo membro del gruppo è rimasto a bordo, incolume da questa sciagura.

La capitaneria di porto di Salerno è intervenuta in risposta alla chiamata d’emergenza. I militari sono riusciti a recuperare l’imbarcazione con i due sopravvissuti a bordo. L’amico ferito è stato prontamente trasportato in ambulanza al centro medico più vicino per ricevere le cure necessarie. Nel frattempo, si è in attesa dell’arrivo dei sommozzatori specializzati, i quali si apprestano a recuperare il corpo del giovane che ha tragicamente perso la vita. La loro missione è una corsa contro la luce che svanisce con il calare del crepuscolo.

Le indagini della capitaneria di porto

Le indagini sono già in corso per delineare con precisione la sequenza degli eventi che ha portato a questa sciagura straziante. Le autorità stanno lavorando instancabilmente per stabilire sia la dinamica dell’incidente che le responsabilità coinvolte.