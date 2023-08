Napoli, ADL ha tre colpi in canna per lo Scudetto-bis

Gabri Veiga, Koopmeiners e Bakayoko: nomi di mercato caldi per il Napoli, che si perfeziona per difendere il tricolore

Siamo a Ferragosto, eppure è adesso che il Napoli entra nel clou del calciomercato. Dopo gli arrivi di Natan e Cajuste, si lavora ad altri 3 colpi che possono rinforzare ancora di più una squadra dalle ambizioni ben chiare: rivincere subito lo Scudetto.

Sull’agenda di Meluso ora figurano Gabri Veiga, Koopmeiners e Johan Bakayoko. Sarebbero tre colpi non da poco per ADL, che dopo i rinnovi di Osimhen e Mario Rui ora cerca di perfezionare il centrocampo ed eventualmente di trovare un post-Lozano.

Per Gabri Veiga la trattativa si trova già in uno stato avanzatissimo: lo spagnolo ha già detto sì al Napoli, che ora sta limando gli ultimi dettagli con il Celta Vigo. Il giovane talento classe 2002 dovrebbe approdare alla corte di Garcia per una cifra compresa intorno ai 35 milioni di euro, insomma il ricavato della cessione di Zielinski, pronto ad accasarsi in Arabia, all’Al Ahli.

Ieri Benitez, alla prima di campionato per il Celta, ha deciso di lasciare in panchina Veiga, che ha giocato solo uno spezzone di gara contro l’Osasuna. Un addio anticipato. In casa Napoli invece si punta ad anticipare il suo arrivo: Rudi Garcia vorrebbe averlo a disposizione già contro il Frosinone.

Diverse le idee al vaglio per quanto riguarda Koop. Ciò che però è sicuro è che si sta cercando di vendere Demme per rimpinguare le casse, vista la difficoltà dell’acquisto. Risulta comunque molto difficile vedere l’olandese in azzurro a titolo definitivo, almeno per ora.

ADL e Meluso pensano infatti ad un’operazione in stile Raspadori: prestito oneroso con obbligo di riscatto. Da non escludere in ogni modo la presenza di Demme come contropartita tecnica.

Nelle ultime ore ha iniziato a fluttuare nell’aria anche il nome di Johan Bakayoko, ala del PSV classe 2003, a cui il Napoli sta facendo più di qualche pensiero in caso di addio di Lozano. Il messicano è infatti in scadenza di contratto e pare che abbia rifiutato un rinnovo di contratto con dimezzamento dell’ingaggio.

A quanto pare il belga sembra essere il favorito per sostituire il Chucky: è un ex pallino di Giuntoli, reduce da 26 presenze condite da 5 gol nella scorsa Eredivisie, da marzo entrato anche nel giro della nazionale belga, in cui si è anche tolto la soddisfazione di andare a segno.

Il PSV lo valuta 30 milioni di euro, prezzo che ADL ha intenzione di raggrinzire: al momento ci sono stati solo dei primi contatti fra le due società, le sensazioni a Castelvolturno sembrano comunque positive.

Giuseppe Garofalo