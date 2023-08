I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato, il 14 agosto, per detenzione di droga a fini di spaccio Giuseppe Bellarosa, 19enne del posto. Nonostante fosse sottoposto ai domiciliari, il giovane nascondeva in casa 150 grammi di hashish, 10 di marijuana e 6 piante di cannabis indica di circa un metro.

Nelle sue disponibilità anche un bilancino di precisione. Bellarosa è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.

L’arresto è maturato nel corso di un servizio di controllo del territorio, svolto con la collaborazione dei militari del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno: 47 le persone identificate, 33 i veicoli passati al setaccio.

Numerose le contravvenzioni al cds notificate. Molte per guida senza assicurazione.