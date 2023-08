Zielinski dice No all’Al-Ahli: resta fedele al Napoli

Piotr Zielinski ha definito il suo futuro. Dopo giorni di speculazioni e incertezze, il centrocampista polacco ha respinto con fermezza l’offerta esorbitante proveniente dall’Al-Ahli, optando per rimanere un pilastro della squadra azzurra.

Il club arabo Al-Ahli aveva steso sul tavolo una proposta tentatrice: un contratto da 15 milioni di euro all’anno, per tre stagioni. Ma Zielinski ha fatto sentire la sua voce, dicendo un secco “no” all’offerta faraonica. Una decisione che ha sciolto i dubbi che si erano accumulati negli ultimi giorni, lasciando chiari segnali di dedizione verso il suo attuale club.

Ma la narrazione non finisce qui. Ora, il centrocampista polacco si appresta ad affrontare una nuova sfida: il rinnovo contrattuale. L’accordo attuale con il Napoli scade nel 2024, ma il club ha messo in moto la macchina delle trattative. L’obiettivo è estendere l’accordo, anche se con un aggiustamento economico. Si parla di un calo dagli attuali 3.5 milioni di euro annui a 2.5 milioni, una mossa che riflette la cautela finanziaria e il desiderio di mantenere l’equilibrio nei conti.

L’entusiasmo intorno a questa svolta è palpabile. Zielinski si unirà alle fila del team guidato da Rudi Garcia per la prima sfida di campionato contro il Frosinone. La sua decisione di restare non solo rafforza la squadra in campo, ma invia anche un messaggio di coesione e dedizione alla maglia. Un capitolo si è chiuso, un altro si è aperto: Zielinski, fedele al Napoli, si appresta a scrivere nuove pagine di storia calcistica azzurra.