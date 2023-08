Cadavere in auto a Piano di Sorrento: ex compagno confessa, fermato per omicidio premeditato

Un vero agguato alla sua ex, accoltellata alle spalle accanto alla sua auto parcheggiata in via San Massimo a Piano di Sorrento. Domani l'autopsia

E’ stato sottoposto a fermo per omicidio volontario, Salvatore Ferraiuolo, l’ex compagno di Anna Scala, la 56enne uccisa a Piano di Sorrento, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto all’interno del bagagliaio di un’auto. L’uomo, a cui è contestata la premeditazione, assistito dall’avvocato Gabriele Cimmino, ha confessato il delitto al magistrato che lo ha interrogato nel tardo pomeriggio.

L’assassino andrà nel carcere di Napoli-Poggioreale in attesa di convalida del fermo. Le indagini serrate a cura dei Carabinieri della Compagnia di Sorrento e del Gruppo di Torre Annunziata, sotto il coordinamento della Procura di Torre Annunziata hanno portato all’individuazione di Ferraiuolo come autore di un vero agguato alla sua ex, accoltellata alle spalle accanto alla sua auto parcheggiata in via San Massimo a Piano di Sorrento. Ferraiuolo ha poi gettato il corpo della donna dentro il bagagliaio della vettura. L’arma usata per l’omicidio è stata rinvenuta poco distante dal cadavere.

L’uomo è stato rintracciato nel tardo pomeriggio sui Colli di Fontanella dopo che aveva abbandonato in strada il suo scooter. Ne è seguito un lungo interrogatorio che si è svolto nella caserma dei carabinieri di Sorrento.

Le indagini, che sono state condotte dai militari della Compagnia di Sorrento e del Gruppo di Torre Annunziata, sono state coordinate dalla procura oplontina. Sin dal primo momento le attenzioni degli investigatori si sono concentrate sull’ex della vittima. I due avevano avuto una relazione finita poco tempo fa.

E’ verosimile che, nella giornata di domani, sarà eseguita anche l’autopsia sul cadavere della donna originaria di Vico Equense.