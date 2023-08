Napoli: è fatta per Gabri Vega, a breve le visite mediche e l’arrivo all’ombra del Vesuvio

Le sue doti di velocità, tecnica e capacità di inserimento in attacco gli hanno consentito di emergere. La scorsa stagione Veiga ha segnato 11 gol e fornito 4 assist in 26 partite

Il Napoli si appresta a consolidare ulteriormente il suo centrocampo con l’aggiunta imminente di un nuovo talento emergente. Dopo i recenti acquisiti di Natan e Cajuste, il club guidato da Aurelio de Laurentiis ha raggiunto un accordo di trasferimento con il Celta Vigo per l’attesissimo arrivo di Gabri Veiga.

A breve le visite mediche e l’arrivo all’ombra del Vesuvio

Secondo fonti affidabili, l’accordo tra il Napoli e il Celta Vigo è stato siglato per una cifra base di 30 milioni di euro, con ulteriori 6 milioni di euro previsti come bonus. Mentre i dettagli finali sono ancora da perfezionare, ci si aspetta che il 21enne spagnolo metta a breve la firma sul suo nuovo contratto, previa superamento delle visite mediche di routine.

Le voci provenienti da fonti vicine al club indicano che le visite mediche di Gabri Veiga presso la struttura di Villa Stuart potrebbero essere programmate tra domenica e lunedì. Tuttavia, nel sempre imprevedibile mondo del calcio, non si può escludere l’eventualità di un cambiamento di piani che potrebbe anticipare il suo arrivo già nella giornata di domani.

Gabri Veiga è una giovane promessa calcistica, nato il 27 maggio 2002 a O Porriño, in Galizia. Cresciuto nelle giovanili del Celta Vigo, ha dimostrato un talento straordinario fin da giovanissimo, divenendo un punto di riferimento nella cantera del club. Le sue doti di velocità, tecnica e capacità di inserimento in attacco gli hanno consentito di emergere, attirando l’attenzione già nella squadra B durante la stagione 2021-22, con un notevole bottino di 9 gol in 31 partite.

Nella stagione seguente, il suo impatto è stato ancor più evidente, con un debutto da protagonista nella Liga spagnola. Veiga ha segnato 11 gol e fornito 4 assist in 26 partite, dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventare un elemento cruciale per il Napoli e potenzialmente per la nazionale spagnola, vista la sua promettente traiettoria di crescita.

Mentre l’attesa continua per il trasferimento ufficiale di Gabri Veiga al Napoli, i tifosi e gli appassionati di calcio attendono con trepidazione l’ulteriore sviluppo di questa intrigante vicenda di mercato. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti in merito a questo promettente giovane talento spagnolo e al suo nuovo capitolo nella sua carriera calcistica.