La Givova Scafati ha pubblicato il programma delle amichevoli precampionato che si disputeranno nelle settimane che precedono l’inizio del campionato di serie A 2023/2024.

Il programma precampionato della Givova Scafati

30 agosto (ore 18:00) vs Real Sebastiani Rieti (serie A2), alla Beta Ricambi Arena PalaMangano di Scafati (Sa);

dal 06 al 9 settembre torneo europeo a sei squadre denominato “La Coupe Landolt” a Yverdon les Bains (Svizzera), a cui parteciperanno Telekom Baskets Bonn (arrivato recentemente secondo in Bundesliga e vincitore dell’ultima Champions League), Telenet Giants Antwerp (arrivato recentemente secondo nel massimo campionato belga e vincitore della Coppa del Belgio 2023), Donar Groningen (arrivato secondo nel campionato olandese), KB Prishtina (semifinalista dell’ultimo campionato del Kosovo) e Fribourg Olympic (campioni svizzeri in carica);

17 settembre (ore 18:00) vs Luiss Roma (serie A2), al PalaLuiss di Roma;

20 settembre (ore 18:30) vs Happy Casa Brindisi (serie A), al PalaCapurso di Gioia del Colle (Ba);

23 settembre (ore 20:45) vs Spinelli Massagno (serie A svizzera), alla Beta Ricambi Arena PalaMangano di Scafati (Sa).

Note e precisazioni della società

Tutte le sopra indicate date e i campi di gioco sono comunque passibili di eventuali variazioni.

La Givova Scafati precisa inoltre che la gara amichevole interna contro Spinelli Massagno sarà visibile gratuitamente solo ed esclusivamente a coloro che avranno sottoscritto l’abbonamento entro e non oltre il giorno 16 settembre. Ai non abbonati entro la suddetta data (la campagna abbonamenti comunque prosegue fino all’inizio del campionato), invece, l’ingresso sarà consentito solo previo acquisto di biglietto al costo di € 10,00 per la tribuna ed € 5,00 per la gradinata (parterre non disponibile), le cui modalità di vendita saranno rese note a ridosso dell’incontro.