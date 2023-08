Si balla in Piazza Municipio ad Amalfi domenica 20 agosto alle ore 22.30 con il grande party di Nostalgia ‘90. Una serata disco che trasformerà Amalfi in un dancefloor in un itinerario sonoro dedicato al revival degli anni ’90, tra disco music, beat travolgenti, icone pop della musica internazionale, contaminazioni soul e r&b delle grandi voci della black music, suoni elettronici.

L’evento è inserito in “Amalfi Summer Fest 2023″, il programma estivo promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano.

Nostalgia ’90 è l’incredibile show-party che sta riscuotendo un enorme successo con musica, spettacolo, animazione a tema, allestimenti anni ‘90, scenografie, ballerine, mascotte, gadgets e tanti effetti speciali.

Una grande festa che sta riscuotendo un enorme successo non solo fra le generazioni nate negli anni ‘70 e ‘80, ma anche tra i giovanissimi, complice la spettacolarità scenica delle coreografie, le musiche mixate da Dj di fama. Un mix di emozioni che riesce a coinvolgere intere generazioni, con l’open act affidata ai Dj resident Filippo Di Costanzo e Fabio Anastasio.

Il divertimento è assicurato, con l’evento che celebra i favolosi anni novanta, tra colonne sonore di film cult come Pulp Fiction, Forrest Gump, La Vita è bella, The Truman Show, look eccentrici, hit intramontabili, cartoni e serie tv rimaste nel cuore. Un viaggio nel tempo, in un revival dei primi videogame, balli di gruppo, sigle da intonare all’unisono. Un concentrato di musica, con ballerini, cantanti e dj set live per una lunga notte all’insegna del ritmo e di quell’atmosfera unica che ha fatto la storia.

Una notte magica, per lasciarsi trascinare dall’atmosfera sognante che solo Amalfi sa regalare.