Grande successo di pubblico per la quinta tappa del concorso di bellezza Miss Gocce di Stelle che si è svolta sabato 19 agosto a Vietri sul Mare.

L’evento è stato organizzato dall’Agenzia Madas di Franco Mazzotta con il Patrocinio del comune di Vietri sul Mare. Al concorso si sono presentate 20 concorrenti provenienti da diverse località della Campania per contendersi i posti utili per accedere alla Finalissima che si terrà il 9 settembre a Baronissi. La manifestazione è riuscita a portare sul palco non solo la bellezza, grazie alla presenza di tante aspiranti Miss, ma anche la musica, la moda e il ballo, uno spettacolo elegante e raffinato con tanti ospiti che hanno impreziosito l’evento.

A conquistare il titolo di Miss Gocce di Stelle è stata la diciassettenne Miriam Fusaro di Napoli, al secondo posto si è classificata Desirè De Rosa di Salerno, al terzo posto ex equo Alessandra Cardella di Pellezzano e Antonia Argenziano di Avellino, Il titolo di Miss Vietri sul mare se lo è aggiudicato Elisa Napoli.

Hanno ricevuto le gratificanti fasce di Miss Eleganza, Sara Pignotti di Cava dei Tirreni; di Miss Fotogenia, Angela Tulbure di Salerno; di Miss Acqua Life, Annamaria Memoli di Montoro; di Miss Teeneger, Francesca Di Marino di Cava dei Tirreni; di Miss Galiano, Eleonora Cataldo di Baronissi; di Miss Sargi, Sara Scarico di Fisciano; di Miss Fashon of models, Chiara Abate di Angri; di Miss Sorriso, Giovanna Bertini di Saviano; di Miss Telegenia, Giulia Coyocaru di Baronissi; di Miss Simpatia, Sara Scognamiglio di Torre Annunziata.

La manifestazione è stata brillantemente condotta da Francesca Faratro.

La qualificatissima giuria era composta da Alessandro Russo, Roberto Galise, Leyla Cirasuolo, Emilio Fusco, Sabina Altobello, Tania Tkachuk, Carla Nunziante, Alena Yamashita, Ylenia Ferrara, Francesca Giordano ed è stata presieduta dal docente universitario Andrea Di Lieto.

L’evento ha avuto anche deliziosi momenti musicali grazie alla presenza della cantante Carmen De Maio, del Duo Fabrizio e Laura Russo e del cantante neo melodico Tony Melchiorre. Molto apprezzata anche l’esibizione di ballo della giovanissima Polina Kovresieva.

Le coreografie sono state affidate alla modella Anastasya Dovbysh. La scenografia è stata realizzata da Tetyana Tkachuk.

Gli allestimenti della passerella e gli omaggi floreali sono stati sponsorizzati da Creazioni Floreali Paradise di Claudio Santoriello di Vietri. Le fotografie e le riprese video sono state realizzate da Alfonso Petti e Nicolas Kabir. Le riprese video sono state curate da Magic Italia Tv di Orazio Zampaglione.

Prossimo appuntamento di Miss Gocce di Stelle il 25 agosto al Parco del Sole a Montoro, dove ci sarà la Finalissima di Miss Gocce di Stelle Lady.