Ancora una volta, l’Ufficio Tecnico del Comune di Castellammare di Stabia è intervenuto per ripristinare le transenne e il cartello “Acqua non potabile”, nonché per apporre nuovamente l’ordinanza commissariale di divieto di accesso all’area in cui si trovano le sorgenti dell’Acqua della Madonna.

Castellammare, atto vandalico alle sorgenti: ripristinato il cartello “Acqua non potabile”

Recentemente, si è verificato un altro atto vandalico, compiuto da individui sconosciuti, che ha permesso a diversi cittadini di prelevare acqua dalla zona interessata. La commissione straordinaria, in collaborazione con gli uffici tecnici, sta lavorando instancabilmente per ripristinare completamente l’accesso all’Acqua della Madonna e all’Acqua Acidula per la comunità stabiese. Un incontro è già previsto nella prossima settimana con rappresentanti dell’Asl, Arpac e dell’Università di Napoli, al fine di valutare la situazione alla luce dei risultati delle indagini condotte dal consulente incaricato dal Comune.

Presenza di concentrazioni di Nichel e Radon superiori ai limiti normativi nelle acque

La necessità di questo intervento è stata evidenziata dopo la comunicazione dell’Asl Na 3 datata 27 luglio 2022, che segnalava la presenza di concentrazioni di Nichel e Radon superiori ai limiti normativi nelle acque. La relazione tecnica richiesta dal Comune prevede diverse opzioni per il ripristino dell’uso potabile attraverso un fontanino pubblico e l’uso terapeutico delle acque minerali. Queste proposte saranno attentamente esaminate dagli enti tecnici competenti.