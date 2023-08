Un omaggio al Napoli Campione d’Italia e un augurio alla città di Partenope. “Epico Napoli: Il terzo scudetto” (Guida editori) è l’ultimo libro di Dino Falconio, notaio napoletano e presidente della Fondazione Ravello. Il libro sarà presentato domani, mercoledì 23 agosto, alle 18:30 presso l’Hotel Aequa di Vico Equense. Discuteranno con l’autore Maria Pia Rossignaud, Biancamaria Sparano e Ida Palisi.

“Epico Napoli – Il terzo Scudetto” di Dino Falconio, domani la presentazione a Vico Equense

L’appuntamento sarà l’occasione per l’autore di discutere delle ultime novità sul Napoli e in particolare sul caso Spalletti, allenatore dell’impresa dello scorso campionato e ora in aperto contenzioso con il presidente Aurelio de Laurentiis, dopo aver accettato l’incarico di ct della Nazionale.

“Epico Napoli” è edito da Guida con le illustrazioni di Lorenzo Ruggiero

Napoletano, 50 anni, Dino Falconio è notaio, scrittore ed esperto di musica, già autore della fortunata Trilogia di Caravaggio. “Epico Napoli” è edito da Guida con le illustrazioni di Lorenzo Ruggiero. “Un testo che parte dal terzo scudetto – spiega l’autore – con l’idea di recuperare le lodi, componimenti classici, sulle grandi gesta sportive di questa squadra, a 33 anni dall’ultima vittoria, attraverso il racconto dei suoi principali protagonisti, osservati in ogni singola azione”.