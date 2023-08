Nel Porto di Salerno è avvenuto lo sbarco di 114 migranti: sono giunti a bordo della nave SeaEye4

Nel Porto di Salerno è avvenuto lo sbarco di 114 migranti, giunti a bordo della nave SeaEye4. I migranti erano stati individuati a bordo dei cosiddetti “barchini” in tre diverse operazioni di salvataggio, mettendo in risalto l’importante lavoro di soccorso che viene svolto nel Mar Mediterraneo per garantire la sicurezza di coloro che intraprendono viaggi pericolosi in cerca di una vita migliore.

Questo è il 30esimo sbarco nel Porto di Salerno, un punto cruciale di arrivo per molti migranti che cercano rifugio e opportunità in Europa. Secondo le informazioni disponibili, i migranti a bordo sono prevalentemente uomini, con quattro egiziani e un palestinese tra loro. La maggior parte dei migranti proviene principalmente dal Bangladesh, segno di quanto questa rotta sia diventata un percorso di speranza per coloro che cercano un futuro più sicuro.

L’operazione di accoglienza e assistenza è stata orchestrata con grande coordinamento da parte delle autorità locali. Il prefetto Francesco Russo e il questore Giancarlo Conticchio hanno guidato l’azione coinvolgendo diverse forze dell’ordine, tra cui polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e capitaneria di porto. Anche la Protezione civile e diverse associazioni di volontariato hanno svolto un ruolo fondamentale nell’assicurare che i migranti ricevano l’assistenza di cui hanno bisogno.

I migranti verranno sottoposti a verifiche sanitarie

Una volta giunti a terra, i migranti verranno sottoposti a verifiche sanitarie per garantire il loro benessere. Successivamente, verranno registrati attraverso foto-segnalazioni e interviste per raccogliere informazioni importanti. Infine, saranno smistati nei centri di accoglienza, dove riceveranno ulteriori assistenza e supporto mentre avviano il processo di integrazione.