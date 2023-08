Un settembre davvero speciale attende la Città di Gragnano. La rassegna di eventi da non perdere è raccolta sotto il nome di September Best Movie “in” Gragnano il primo Cineforum con sistemi educativi per famiglie.

September Best Movie “in” Gragnano

Un mix di novità, divertimento, coinvolgimento e piacevole serenità. Cinque appuntamenti che combineranno ascolto di storie, visione di film e teatro, durante i quali tutte le famiglie avranno modo di mettersi in gioco per diventare protagoniste in una modalità ludica e innovativa. I cinque incontri del progetto Cultura in Piazza prevedono, per ogni appuntamento, un tema sociale su cui confrontarci, la lettura di un libro e la visione di un film, con l’obiettivo di “mettersi in gioco” ed essere attori dell’evoluzione della comunità di cui si è parte.

Il primo Cineforum con sistemi educativi per famiglie

Il cineforum si articolerà attraverso gli incontri, tutti improntati al puro divertimento, che puntano a realizzare uno spazio inclusivo e stimolante in cui ci si potrà sentire tutti coinvolti ed esprimere le proprie opinioni, esplorare soluzioni alternative e sviluppare una maggiore consapevolezza critica delle tematiche affrontate. Gli appuntamenti si svolgeranno presso il chiostro di Sant’Agostino a partire dalle ore 19 nei giorni 1, 14, 22, 29 settembre e 6 ottobre.

Un’occasione per stare insieme e trascorrere momenti di aggregazione e distensione attraverso cinema, teatro e un laboratorio esperienziale denominato “Incontri teatrali per la Trasformazione Sociale-Tdo (Teatro dell’oppresso)” per rendere attivo il pubblico che sarà “spett-attore” per esplorare, mettere in scena, analizzare e trasformare la realtà che essi stessi vivono rispetto alle tematiche trattate.