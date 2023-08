Sogni, volti, valori. Prosegue il ciclo di eventi enogastronomici totalmente incentrato sull’identità della cucina italiana. L’Accanto, il ristorante fine-dining del Grand Hotel Angiolieri, nel corso dell’estate 2023 ospita con cadenza mensile alcuni dei grandi talenti della gastronomia italiana che si faranno interpreti attraverso la loro passione, la loro creatività e la loro tecnica dell’unicità della cucina del Bel Paese.

Vico Equense, sabato 26 agosto al Grand Hotel Angiolieri è il turno di tre grandi chef

Sabato 26 agosto 2023 alle ore 20 e 30 all’Hotel Angiolieri sarà il turno di tre grandi chef che metteranno in scena un’esperienza gustativa coi fiocchi: lo chef Fabrizio De Simone del ristorante L’Accanto di Vico Equense (Michelin Guide), lo chef Raffaele Ros del ristorante San Martino Scorzé di Venezia (1 Stella Michelin) e li chef Alberto Toé del ristorante Horto (Michelin Guide).

Sei mani sapienti al lavoro per dare vita ad un menù degustazione in cui l'arte e la passione troveranno il loro ideale connubio, riunendo i sapori e i saperi della cucina italiana. Un viaggio tra i meandri del gusto, attraverso l'arte degli chef che delizieranno le papille gustative della platea in sala. Per info e prenotazioni, contattare il numero 0818029161.